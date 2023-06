Communauté germanophone: 95 formations donneront droit à la bourse de 350 euros mensuels

"On a adapté des systèmes qui existent au Tyrol du Sud par exemple, tout en tenant compte des spécificités de notre région et du nombre de frontaliers qui, chaque jour vont travailler en Allemagne ou au Luxembourg", a expliqué la ministre en présentant la liste des études et formations qui pourront donner droit à l'obtention de cette bourse pour l'année scolaire 2023-2024. Dans cette liste, on retrouve des métiers variés comme instituteur primaire et maternel, couvreur, mécanicien automobile, vendeur ou encore aide-soignant. Des formations qui sont toutes dispensées sur le territoire de la Communauté germanophone. "On y a ajouté la médecine et la dentisterie pour ceux qui sont domiciliés en Communauté germanophone et qui étudient ces matières dans un pays de l'UE", a ajouté la ministre. Vu le numerus clausus et le fait que l'examen d'entrée s'effectue en français, peu de germanophones entreprennent ces études en Belgique. "Ils étaient 4 en 2020 et 3 en 2021", a-t-elle précisé en soulignant que sur base de la liste actuelle, 590 étudiants auraient pu prétendre à l'obtention de cette bourse pour l'année scolaire 2022-2023. Les demandes peuvent être faites par papier ou en ligne à partir de ce 1er juillet et devront être réitérées chaque année. (Belga)