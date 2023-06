Delhaize - Delhaize peut faire lever les piquets de grève à Liège jusqu'au 30 juin

Depuis plusieurs semaines, les syndicats et Delhaize s'affrontent judiciairement au sujet de l'usage de la procédure de la requête unilatérale par l'entreprise dans le but d'ouvrir les magasins et dépôts bloqués par des piquets de grève. Début juin, les tribunaux du Brabant wallon et de Gand ont donné raison aux syndicats et annulé de précédentes interdictions des piquets. Le tribunal de première instance de Liège a pris une décision similaire ce mardi, concernant une ordonnance arrivée à échéance. Delhaize a depuis obtenu une nouvelle ordonnance qui lui permet d'envoyer un huissier pour lever les blocages des magasins à Liège, confirme la direction. Elle pourrait demander sa prolongation. "Il existe un droit de grève mais aussi un droit de travailler", souligne-t-elle. Le Setca indique regretter que des tribunaux "continuent à donner raison à Delhaize quand il dépose des requêtes unilatérales, malgré la multiplication des ordonnances favorables aux travailleurs en tierce opposition. Après presque quatre mois de conflit, on peut raisonnablement se poser la question de l'absolue nécessité ou de l'urgence qui permettent le recours aux requêtes unilatérales et bafouent le principe fondamental du débat contradictoire et des droits de la défense". (Belga)