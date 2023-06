Démantèlement du réseau crypté EncroChat: 6.500 personnes arrêtées

Les agences de coopération européennes policière, Europol et judiciaire, Eurojust, ainsi que les parquets français et néerlandais ont présenté ce tableau de chasse mardi lors d'une conférence de presse à Lille (nord), d'où l'enquête avait été lancée en 2018 après la localisation de serveurs assurant le fonctionnement d'EncroChat. A ce stade, 6.658 personnes ont été arrêtées, dont 197 "cibles de grande valeur", près de 900 millions d'euros de fonds criminels saisis ou gelés, plus de 100 tonnes de cocaïne, 160 tonnes de cannabis, 923 armes ou encore 271 maisons ou propriétés saisies, liste Europol dans un communiqué de presse. Les condamnations prononcées dans des procédures en découlant se montent à 7.134 années de prison. "Le démantèlement d'EncroChat en 2020 a envoyé des ondes de choc à travers les groupes criminels organisés en Europe et au-delà", se félicite Europol. L'infiltration de ce réseau de communications qui promettait à des groupes criminels une discrétion et une absence de traçabilité absolues et dont les serveurs se trouvaient en France, a permis d'intercepter 115 millions de "conversations criminelles" d'environ 60.000 utilisateurs. L'opération a permis d'identifier "des criminels parmi les plus recherchés au monde", dont "un important criminel danois (...), recherché notamment pour 17 assassinats", et arrêté en 2020 à Dubaï, selon la gendarmerie française. "Pour la seule Grande-Bretagne, ce sont plus de 200 projets d'assassinats qui ont pu être déjoués". (Belga)