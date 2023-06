Deuxième assemblée d'été pour préparer la candidature de Bruxelles capitale de la culture

"En partenariat avec l'Université Libre de Bruxelles (ULB), la Vrije Universiteit Brussel (VUB), le Réseau des Arts Bruxelles-Brussels Kunsten Overleg (RAB-BKO), weKONEKT.brussels, la Brussels Academy, le Brussels Studies Institute (BSI), Les Halles de Schaerbeek, la Maison des Arts, et De Kriekelaar, Brussels2030 souhaite encourager la collaboration et le dialogue entre les différents acteurs urbains impliqués", a commenté cette organisation, par voie de communiqué. La Brussels2030 Summer Assembly proposera, dans les Halles de Schaerbeek, huit conférences et débats, 41 ateliers de cocréation, quatorze excursions, diverses discussions autour d'un verre, des activités culturelles, ainsi que des expositions permanentes. Tout au long de la semaine, les participants profiteront d'un programme diversifié visant aussi bien à les responsabiliser qu'à les inspirer. Une cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de la Brussels2030 Summer Assembly était organisée mardi, à 18h, sur le mode festif, dans la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, commune signataire de la candidature, en présence des co-chargés de mission Fatima Zibouh et Jan Goossens, du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et de la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux. (Belga)