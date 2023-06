Espagne: la suppression de la TVA sur certains aliments prolongée de six mois

"La suppression de la TVA sur un panier de produits de base comme le pain, les fruits et les légumes" va être prolongée "jusqu'au 31 décembre 2023", a annoncé la ministre socialiste de l'Economie Nadia Calviño à l'issue du conseil des ministres. Cette prolongation, destinée à soutenir le pouvoir d'achat des Espagnols, fragilisé par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, concernera également la baisse de la TVA de 10% à 5% sur l'huile et les pâtes, a précisé Mme Calviño. Ces annonces font partie d'un nouveau paquet anti-inflation prévoyant la prorogation jusqu'en fin d'année des subventions pour les transports publics et de la ristourne sur les carburants pour les transporteurs et les agriculteurs. Cette ristourne, actuellement de 10 centimes par litre de carburant, sera cependant réduite à 5 centimes à partir du 1er septembre. Ce plan anti-inflation, évalué à 3,8 milliards d'euros, porte à 47 milliards le total des mesures prises par le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez pour soutenir le pouvoir d'achat des Espagnols face à la guerre en Ukraine, selon Nadia Calviño. Annoncée fin 2022, la suppression de la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité devait initialement prendre fin le 30 juin. Elle a été prolongée en raison de l'"incertitude" économique persistante découlant du conflit, a ajouté la ministre. (Belga)