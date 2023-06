Euro de basket dames - Le premier ministre Alexander de Croo reçoit les Belgian Cats: "Incroyablement fier"

Alexander de Croo a pris la parole, après que son fils ainé a échangé des high-fives avec les basketteuses. "Ce que vous avez fait nous inspire", avant qu'il ne fasse référence à la citation de Michael Jordan avec laquelle il a lancé son gouvernement Vivaldi en 2020: 'Talent wins games, but teamwork wins championships' (le talent gagne des matchs, mais le travaille d'équipe gagne des championnats). "C'est quelque chose en lequel je crois énormément. Nous ne sommes pas un grand pays, mais lorsque nous formons une vraie équipe, nous sommes capables de tout. Lorsque je vous ai observé en finale face à l'Espagne, j'ai compris que dans les moments difficiles, il faut se dépasser, et que cela ne fonctionne que si vous avez une équipe autour de vous. Vous l'avez prouvé. Je suis incroyablement fier que vous ayez pu écarter successivement la Serbie, la France et l'Espagne, toutes des grandes nations du basket." "Le Premier ministre a vraiment suivi la compétition", a appris Emma Meesseman, la meilleure joueuse du tournoi, suite à sa conversation avec Alexander de Croo. "C'est énorme que tant de gens aient regardé. Le basket-ball est vivant, le sport féminin est vivant. C'est fantastique que nous ayons pu rendre tant de gens fiers de nous." Kyara Linskens, la MVP de la finale n'était pas présente. Elle est déjà partie en vacances, comme sa coéquipière Laure Resimont. Elles ont donc manqué cet hommage unique. (Belga)