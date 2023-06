Euro de basket dames - Les Belgian Cats portées en triomphe par leur public sur la Grand-Place de Bruxelles

À la suite une réception intime dans la salle attenante au balcon de l'Hôtel de Ville de Bruxelles, Rachid Meziane, le coach français de l'équipe nationale belge, a ouvert la voie peu après 19h00 aux côtés de son staff. C'est Elise Ramette qui, la première, a montré le bout de son nez devant les milliers de fans amassés sur le pavé pour acclamer les championnes d'Europe. Billie Massey, Serena-Lynn Geldof, Becky Massey, Bethy Mununga et Maxuella Lisowa Mbaka ont suivi, avant que les titulaires ne leur succèdent. Antonia Delaere, Julie Vanloo, Julie Allemand, puis la meilleure joueuse du tournoi Emma Meesseman ont recueilli les faveurs du public, et les dix joueuses présentes se sont prêtées au jeu en entonnant quelques chansons populaires avec les supporters. Seules Kyara Linskens et Laure Résimont manquaient à l'appel. Les 3x3 Lions, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck, Dennis Donkor et Milan Augustijnen, ont également défilé devant la foule rassemblée sur le demi-parterre de la Grand-Place de Bruxelles, fermée à moitié, après leur médaille d'argent décrochée aux Jeux Européens, en Pologne. Peu avant 20h00, les Belgian Cats sont descendues dans la cour de l'Hôtel de Ville, puis sont sorties pour échanger avec les supporters qui les attendaient pour des dédicaces et photos dans une ambiance animée. Ce n'est que la sixième fois qu'un exploit sportif belge est salué sur le balcon de la Grand-Place de Bruxelles. Seuls Eddy Merckx (1969), les Diables Rouges (1986 et 2018), Justine Henin (2003), les Red Lions (2018) et Remco Evenepoel (2022) avaient eu le privilège avant les Belgian Cats. (Belga)