Euro de basket dames - Les Belgian Cats savourent leur titre en petit comité avant leur passage sur le balcon

Après une visite chez le Premier ministre Alexander De Croo plus tôt dans la journée, les joueuses de l'équipe nationale belge féminine ainsi que leur staff sont arrivés à l'Hôtel de Ville, où le bourgmestre Philippe Close les a accueillies avant de les conduire dans la salle de réception attenante au balcon. Les Cats y ont fait sauter le champagne et dégusté quelques amuse-bouches dans une ambiance conviviale, auprès de leurs proches et de quelques privilégiés, ainsi que de la Ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny. La meilleure joueuse du tournoi, Emma Meesseman, et la meilleure passeuse de l'histoire de l'Euro, Julie Allemand, ont emmené le groupe avant que le bourgmestre ne les félicite pour leur exploit. "Avoir une équipe qui gagne et qui porte si haut les couleurs de la Belgique nous rend fiers, ici à Bruxelles", a-t-il commenté. L'échevin bruxellois des Sports Benoit Hellings ainsi que plusieurs intervenants proches des joueuses ou de la fédération ont également dit un mot, ainsi qu'un représentant de l'équipe des 3x3 Lions. Thibault Vervoort, Bryan De Valck, Dennis Donkor et Milan Augustijnen, les récents médaillés d'argent aux Jeux Européens, ont également eu droit aux honneurs après leur retour de Pologne. Les plus chanceux ont eu le droit de se faire tirer le portrait avec leurs idoles et avec le trophée ramené tout droit de Slovénie (Belga)