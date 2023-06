Euro U21 2023 - "Cette phase-là, je ne vais pas l'oublier", confie Jacky Mathijssen au sujet du penalty

"Je pense que nous méritions au moins le partage", a expliqué Mathijssen. "A un moment, il suffisait pour la qualification. Mais nous avons joué pour gagner. Le plan a été exécuté parfaitement. Mon équipe a lutté contre le Portugal, une des meilleures équipes d'Europe. C'était le défi. Les joueurs étaient prêts. Ils ont joué un bon match. Et il y a eu ce penalty, qui est une réelle imagination. Même le staff technique du Portugal le sait..." "Personne ne doit se reprocher quelque chose", a ajouté Mathijssen, qui indique "ne pas avoir reçu d'explication" pour cette phase. "Même les gens à la télé l'ont vu, les garçons méritaient plus. Tout le monde a vu ce qu'il s'est passé. Je n'oublierai jamais cette phase, c'est pour toujours. Il y a des phases dont je me rappelle encore après 20 ans et celle-là, je ne l'oublierai jamais." La Belgique termine ce tournoi avec des partages contre les Pays-Bas (0-0) et la Géorgie (2-2) et une défaite contre le Portugal (2-1). "Notre niveau a été plus que correct contre des bonnes équipes. Beaucoup de joueurs de notre équipe ont prouvé qu'ils pouvaient jouer contre des équipes de niveau international dans ce tournoi. Nous pouvons regretter l'efficacité dans les deux rectangles et aussi quelques décisions étranges", a analysé Mathijssen. (Belga)