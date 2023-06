Euro U21 2023 - Eliot Matazo remplace Mandela Keita dans le onze des Belges pour affronter le Portugal

Les dix autres joueurs ont entamé le match contre la Géorgie (2-2) samedi passé. Le gardien Maarten Vandevoordt trouvera devant lui un quatuor défensif formé par, de droite à gauche, Hugo Siquet, Zeno Debast, Koni De Winter et Maxim De Cuyper. Matazo s'occupera de l'entrejeu avec le capitaine Aster Vranckx. Largie Ramazani, Charles De Ketelaere et Michel-Ange Balikwisha évolueront en soutien de l'attaquant de pointe Loïs Openda. En face, l'ancien Anderlechtois Fabio Silva est titularisé à la pointe de l'attaque portugaise. La Seleçao U21 jouera avec Celton Biai dans le but. José Carlos, Alexandre Penetra, André Amaro et Nuno Tavares composeront le quatuor défensif. Un trio formé par Joao Neves, Tiago Dantas et Samuel Costa s'occupera de l'entrejeu. Fabio Silva aura à ses côtés en attaque Francisco Conceiçao, fils de l'ancien joueur du Standard Sergio Conceiçao, et Pedro Neto. Après deux journées, la Belgique compte 2 points, comme les Pays-Bas, qui défient la surprenante Géorgie, leader avec 4 unités. Le Portugal ferme la marche avec 1 point. Les deux premiers passent en quarts de finale. Un succès, qui serait le premier des Belges dans un Euro U21 depuis 2007, qualifiera les Diablotins. Une défaite sera synonyme d'élimination. Un partage pourrait suffire, mais dans ce cas, il faudra soit que la Géorgie batte les Pays-Bas, soit que ce match se termine sur un partage et que les Belges achèvent cette phase avec plus de buts marqués que les 'Oranje'. Le Français Willy Delajod arbitrera le match. (Belga)