Euro U21 2023 - La Belgique face au Portugal pour atteindre les quarts de finale

Malgré deux partages frustrants contre les Pays-Bas (0-0) et la Géorgie (2-2), la Belgique garde son sort entre les mains. Les Belges comptent 2 points, comme les Pays-Bas, qui défient la surprenante Géorgie, leader avec 4 unités, dans l'autre match. Le Portugal ferme la marche avec 1 point. Un succès, qui serait le premier des Belges dans un Euro U21 depuis 2007, qualifiera les Diablotins. Une défaite sera synonyme d'élimination. Un partage pourrait suffire, mais dans ce cas, il faudra soit que la Géorgie batte les Pays-Bas, soit que ce match se termine sur un partage et que les Belges achèvent cette phase avec plus de buts marqués que les 'Oranje'. Les Belges auraient pu se retrouver dans une meilleure situation avant ce match décisif, mais les arrêts de Bart Verbruggen contre les Pays-Bas et un avantage de deux buts galvaudés en seconde période face à la Géorgie les obligent à un match-couperet. Le Portugal n'est pas mieux loti. Pourtant cités par les favoris du tournoi, les joueurs de Rui Jorge ont d'abord été surpris par la Géorgie (2-0) puis se sont fait rejoindre par les Pays-Bas (1-1). Le Portugal compte dans ses rangs une vieille connaissance du championnat belge, Fabio Silva (ex-Anderlecht), sur le banc lors du premier match et titulaire lors du deuxième. L'équipe dispose aussi de joueurs déjà confirmés comme Pedro Neto (Wolverhampton), Vitinha (Marseille) ou André Almeida (Valence). Les Portugais pourront peut-être s'appuyer sur les conseils de Roberto Martinez: l'ancien sélectionneur des Diables Rouges, aujourd'hui à la tête du Portugal, a rendu visite à la Seleçao U21 samedi. (Belga)