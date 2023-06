France: la police découvre 40 moutons dans un appartement à Nice

Deux individus qui portaient des tee-shirts "maculés de sang" ont été appréhendés et placés en garde à vue. Selon les autorités, les ovins auraient été sacrifiés dans le cadre de l'Aïd-el-Kébir, une fête musulmane prévue mercredi. Les moutons ont été confiés lundi à un éleveur de Marseille. Plus personne n'occupait ce logement et une porte "anti-squat" avait été installée pour contrôler l'accès à l'appartement. La présence des moutons a été constatée dimanche, lors d'un contrôle de la police. (Belga)