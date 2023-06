Inflation: la Région débloque 15 millions d'euros pour soutenir les communes bruxelloises

Selon le Bureau du plan cité par le ministre dans un communiqué, le niveau d'inflation, particulièrement élevé ces dernières années a atteint 9,59% en 2022; il devrait diminuer à 3,9% en 2023. "Les dépenses communales ne font pas exception à la hausse des prix: augmentation des coûts salariaux due aux indexations successives, frais liés aux bâtiments (énergie, entretien, rénovation, etc.), charges de la dette impactées par l'augmentation des taux d'intérêt, etc.", a justifié le ministre. D'ailleurs, selon la dernière étude de Belfius sur les finances communales, les dépenses ordinaires des communes ont enregistré une progression exceptionnelle de 11% entre 2022 et 2023, a-t-il rappelé. C'est la raison pour laquelle le ministre bruxellois a proposé d'octroyer un montant exceptionnel aux 19 communes, pour "les soutenir dans ces temps difficiles, leur permettre de continuer à offrir des services de qualité et de poursuivre leurs projets, souvent ralentis par manque de moyens". La répartition des 15 millions d'euros se fera sur base des critères de la Dotation Générale aux Communes. Cette clé de répartition permet de distribuer les subsides en tenant compte de divers critères propres à chaque commune: population, nombre de demandeurs d'emploi ou encore rendement des recettes fiscales. (Belga)