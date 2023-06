Interdiction de manifester - Les opposants à la loi "anti-casseurs" créent un site web pour interpeller les députés

Sur la table du gouvernement fédéral depuis plusieurs semaines, le projet de loi de Vincent Van Quickenborne qui vise à "rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme" a été approuvé le 14 juin dernier en première lecture en commission de la Justice de la Chambre. Les amendements ajoutés au texte concernant la peine complémentaire d'interdiction de manifester ne suffisent toutefois pas à convaincre une coalition de syndicats et d'acteurs de la société civile. Ces derniers dénoncent une tentative de museler les mouvements sociaux. Outre une manifestation prévue mercredi matin à 10h00 devant le cabinet du ministre de la Justice, la coalition a également lancé mardi le site internet www.manifestant-pas-criminel.be sur lequel elle indique ses revendications, dont la principale est l'abandon du projet de loi "anti-casseurs" de Vincent Van Quickenborne. Le site propose également un lien permettant d'interpeller l'ensemble des députés "des partis démocratiques", afin de leur demander l'abandon de ce projet de loi, dont le vote est annoncé pour cet été à la Chambre. "Nous continuons à viser le retrait des dispositions sur 'l'interdiction de manifester' pour des faits commis dans 'des rassemblements revendicatifs' que nous jugeons trop dangereux pour la démocratie", conclut la coalition, composée notamment de la FGTB, de la CSC, de la CGSLB, de la Ligue des droits humains ou encore de Greenpeace. (Belga)