Invasion de l'Ukraine - "L'Ukraine fera un jour partie de l'Otan", assure Alexander De Croo

"Tous les Etats membres souhaitent que l'Ukraine rejoigne l'Otan", a pour sa part confié le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg. "Ce sera un sommet crucial", a estimé le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. "Nous devons envoyer un signal clair". L'Ukraine ne sera toutefois toujours pas membre lors du sommet de Vilnius, en juillet, car elle est encore en guerre. Un conseil Otan-Ukraine va cependant être créé. M. De Croo a évoqué un "cadre politique" pour les discussions futures avec Kiev. Des garanties de sécurité pour le pays seront également discutées. Stoltenberg a ensuite abordé la situation en Russie, arguant qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions sur la présence du chef de Wagner, Evguéni Prigojine, et de ses mercenaires en Biélorussie après un bref soulèvement en Russie samedi. "Nous ne voulons pas de chaos en Russie", a souligné M. Rutte, ajoutant que cela créerait "davantage d'instabilité en Europe". Le renforcement du flanc oriental de l'Otan devra néanmoins être envisagé, a-t-il noté. Outre M. De Croo, M. Rutte et M. Stoltenberg, le président roumain Klaus Iohannis, le président polonais Andrzej Duda, le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, le premier ministre albanais Edi Rama et le président lituanien Gitanas Naus?da étaient également présents à La Haye. (Belga)