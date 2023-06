Invasion de l?Ukraine - Ukraine: au moins 3 morts et 42 blessés dans une frappe sur un restaurant de Kramatorsk

"Les corps de trois personnes décédées, dont un mineur né en 2008, ont été dégagés des décombres. Parmi les blessés se trouve un enfant né en 2022", a indiqué le ministère de l'Intérieur sur Telegram. Le service ukrainien des situations d'urgence a rapporté sur Telegram que 42 personnes ont été blessées dans cette frappe qui a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement apprécié par les journalistes et les militaires. Selon la police ukrainienne, la Russie a tiré deux roquettes sol-air S-300 sur cette ville de 150.000 habitants avant la guerre, seule grande agglomération encore sous contrôle ukrainien dans l'est. Une journaliste de l'AFP sur les lieux de la frappe a vu des ambulances, la police, des soldats et le maire de la ville près de ce restaurant, Ria Pizza, devant lequel s'est rassemblée une foule d'habitants. Un chef cuisinier à l'uniforme couvert de poussière, Rouslan, 32 ans, a expliqué qu'il "y avait pas mal de monde" dans le restaurant au moment de la frappe, en pointant le ciel du doigt: "j'ai eu de la chance". Natalia, une femme se tenant à l'extérieur a raconté que son demi-frère, Nikita, âgé de 23 ans, se trouvait à l'intérieur, dans la zone où l'on prépare les pizzas. "Ils ne peuvent pas le sortir (des débris), il était recouvert. Des tuiles lui sont tombées dessus", a-t-elle ajouté, en pleurs. Kramatorsk, située à une trentaine de kilomètres du front, a été visée à plusieurs reprises par des bombardements meurtriers depuis le début de l'invasion russe. (Belga)