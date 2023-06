Jeux Européens - Jolien Corteyn éliminée en 16e de finale du sabre: "Ce n'était pas mon jour"

Si l'escrimeuse de 21 ans a passé la phase de poules sans encombres, elle n'a jamais eu de bonnes sensations pendant la compétition. "J'ai vraiment essayé de me battre, mais je n'ai pas réussi à montrer mon meilleur visage aujourd'hui. Je suis déçue mais je vais apprendre de cette défaite." a-t-elle réagi. Jolein Corteyn a avoué sortir d'une période fatigante, avec beaucoup d'entrainements et de compétitions. "C'était un peu trop. J'ai besoin de me reposer, de recharger les batteries. Bientôt ce sont les championnats du monde. Ce sera une bonne occasion de prendre un nouveau départ." Depuis janvier, l'escrimeuse originaire de Saint-Nicolas s'entraine aux États-Unis avec son père, ancien entraineur de Seppe van Holsbeek. Elle combine les entrainements avec des études de journalisme, menées à distance. "J'ai des partenaires d'entrainement du même niveau aux Etats-Unis et je sens déjà que mon niveau s'améliore. Il ne faut cependant pas s'attendre à ce que je m'améliore immédiatement en quelques mois. Si je veux atteindre mes objectfis, qui sont élevés, il faut que je me consacre entièrement à l'escrime." Jolein Corteyn est placée autour de la 75e place mondiale mais vise clairement plus haut. En 2028, elle veut prendre part aux Jeux Olympiques de Los Angeles. "Pas seulement pour participer, mais aussi pour vraiment performer", souligne-t-elle. "Avec un peu de chance je serai déjà de la partie à Paris. La qualification s'annonce difficile mais via un tournoi de placement il y a une opportunité que je veux saisir". (Belga)