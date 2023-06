Jeux Européens - La Belgique battue en demi-finale du tournoi féminin de rugby à 7

Seule l'équipe lauréate en Pologne décroche son billet direct pour Paris 2024. La Belgique a encore une chance de médaille dans les Jeux Européens. Elle se parera de bronze à condition de gagner mardi soir (à partir de 20h13) le match pour la 3e place contre l'équipe battue de la demi-finale entre la Pologne et la République tchèque. Une 3e place ouvrirait aussi la porte à un autre tournoi de qualification olympique au printemps prochain. Cécile Blondiau avait ouvert la marque sur un essai à la 2e minute (0-5). Après l'égalisation britannique (5-5), et la longue interruption du match, une interception de Margaux Lalli lui permettait d'aller à l'en-but entre les poteaux. Nele Pien signait la conversion (5-12, 11e) avant de se blesser et de sortir sur une civière. Les Britanniques égalisaient dans les ultimes secondes avant la pause (12-12) et dominaient la seconde période en signant quatre autres essais. La rencontre qui a débuté à 11h28 a été marquée par une longue interruption de plus d'une heure alors que le score était de 5-5 et qu'il restait 3:05 à jouer en première mi-temps. Une immense bâche placée derrière les poteaux s'est décrochée et a atterri en partie au sommet des poteaux. Le match n'a pu reprendre qu'à 12h50 après un nouvel échauffement des joueuses. Dans l'après-midi, l'équipe belge masculine de rugby à 7 jouera son premier match de classement pour les places de 5 à 8 face à la Géorgie avant d'en disputer un second en début de soirée. (Belga)