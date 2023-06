Jeux Européens - Les BelSevens manquent la médaille de bronze et font une croix sur les Jeux de Paris

"C'est une défaite qui fait vraiment mal, c'est vrai", a réagi Loes Hubrecht, très émue. "Il y a beaucoup d'émotions. Tout le monde n'est pas satisfait avec le résultat. Nous valons mieux, nous pouvons mieux faire. Mais nous rentrons quand même avec cette 4e place. C'est la pire place et la place la plus douloureuse du tournoi." Le gagnant du tournoi de douze équipes aux Jeux Européens obtient une place directe pour les Jeux de Paris. Les deuxièmes et troisièmes obtiennent une deuxième chance lors d'un tournoi de qualification l'année prochaine. Mais ce ne sera donc pas le cas pour la Belgique. Pourtant, la Belgique s'était défaite de la République tchèque il y a quelques semaines lors des championnats d'Europe. Hubrecht et ses coéquipières n'ont pas su rééditer cette performance. "Ou nous sommes-nous trompées? Nous aurions pu gagner. Je n'ai aucune idée pour l'instant, l'analyse suivra plus tard. Nous devons d'abord traiter cette question." "Nous avons dèjà prouvé que nous pouvions tenir tête à la République tchèque à ce niveau. Mais le résultat reste le même. Nous sommes quatrièmes. Nous n'avons plus aucune chance de se qualifier et de participer aux Jeux. C'est un sentiment très amer. Mais nous ne pouvons rien y changer". Pour les Jeux, il faudra attendre 2028. "Le rêve olympique ne s'arrête pas. Le projet vit toujours, il y a de l'ambition et du talent, et surtout, nous avons faim". (Belga)