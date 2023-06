Jeux Européens - Les épéistes belges ne passent pas les seizièmes de finale dans le tournoi individuel

Loyola, 24 ans, avait remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde du Caire l'année dernière et occupe la sixième place au classement mondial. A Cracovie, il a commencé par cinq victoires et une défaite dans la phase de poules. Il a été dispensé de premier tour dans le tableau principal (1/64e de finale) et s'est ensuite imposé face à l'Ukrainien Yan Sich (15-11). En 16e de finale, le Polonais Mateusz Nycz s'est montré trop fort (12-11). Marc Housieaux a également pris un excellent départ avec cinq victoires en six assauts dans son groupe. Comme Loyola, il n'a pu débuter au deuxième tour en battant le Letton Ernests Cimborevics (15-13). Dans le duel pour les huitièmes de finale, il s'est incliné de justesse face à l'Espagnol Manuel Bargues (15-14). François-Xavier Férot a débuté avec deux victoires et trois défaites dans sa poule. Il s'est imposé sur le tableau principal face au Slovaque Lukas Jakub Johanides (15-10) mais a perdu face à l'Allemand Samuel Unterhauser (15-13). Felix Blommaert est le seul Belge à ne pas être sorti de son groupe. Il a perdu quatre de ses six duels. Vendredi, c'est la compétition par équipe qui sera au programme. Contrairement à la compétition individuelle, elle compte pour le classement des points pour les Jeux Olympiques de Paris. (Belga)