Jupiler Pro League - Challenger Pro League - Recettes records pour le foot pro belge mais la santé financière des clubs reste fragile

"Bien que les revenus n'aient jamais été aussi élevés, la rentabilité des clubs reste précaire", conclut le rapport. Comme cause, les chercheurs pointent du doigt les réformes fiscales qui ont entraîné une augmentation d'impôts de 21 %. Malgré ces observations, le rapport reste positif. "Bien qu'ils n'aient jamais payé plus d'impôts, les clubs n'ont jamais autant investi dans des projets sociaux et dans le développement de la jeunesse", souligne le rapport. Les conséquences de la pandémie de coronavirus sont également prises en compte dans les chiffres. Quelque 32 matches se sont encore déroulés à huis clos (2021-2022), de sorte que les capacités n'ont pas été pleinement utilisées. Le chiffre d'affaires total, 381,5 millions d'euros, représente une augmentation de 31 % par rapport à la saison précédente. "La vente de billets n'est plus la principale source de revenus", indique encore le rapport. "Ce sont surtout les droits de télévision et le sponsoring qui prennent le dessus aujourd'hui". (Belga)