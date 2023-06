La 6e édition du Brussels International Film Festival s'ouvre ce mardi

Le film d'ouverture, diffusé ce mardi, sera "Une nuit" du réalisateur et comédien français Alex Lutz. Il y joue, avec Karin Viard, un couple d'inconnus qui entament une liaison amoureuse après une intense dispute dans le métro. La soirée de clôture, le 5 juillet, sera marquée par la projection de "Voyages en Italie" de la réalisatrice française Sophie Letourneur, dans lequel un couple tente de rallumer la flamme de leur relation lors d'une escapade. Cette soirée sera également jalonnée par la cérémonie de remise des prix. Un jury composé de trois membres se chargera de choisir les films récompensés, mais le public aura aussi son mot à dire. La compétition internationale proposera une sélection de longs-métrages issus du monde entier, parmi lesquels Anatomie d'une chute, qui a reçu la Palme d'or à Cannes, en mai dernier. La Directors' Week, en collaboration avec l'Assocation des réalisateurs & réalisatrices francophones (ARRF), a pour objectif de mettre en valeur les talents émergents parmi les cinéastes et réalisateurs européens. Enfin, dans la compétition nationale, onze drames et documentaires belges ont été sélectionnés. Les séances se dérouleront à l'UGC De Brouckère, au Palace, aux Galeries et à Bozar. Trois œuvres seront également diffusées en plein air sur la place De Brouckère : le film Ghostbusters le 2 juillet, la saison 2 de la série belge Baraki le 3 juillet, et le film Beetlejuice le 4 juillet. Le programme complet est disponible sur le site internet www.briff.be. (Belga)