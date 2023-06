La Bourse de Tokyo boucle une quatrième séance d'affilée dans le rouge

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,49% à 32.538,33 points et l'indice élargi Topix a lâché 0,28% à 2.253,81 points. Les investisseurs de la Bourse de New York guettent notamment les propos du président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, qui doit s'exprimer mercredi au forum organisé par la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, au Portugal. Ils surveilleront également l'indice de confiance des consommateurs en juin aux Etats-Unis et l'indice PCE, privilégié par la Fed pour mesurer l'inflation. A Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 2% vers 06H10 GMT (08H10, heure de Bruxelles), porté notamment par les espoirs de nouvelles mesures de soutien des autorités à l'économie chinoise. Le dollar remontait par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 143,63 yens vers 06H10 GMT contre 143,51 yens lundi à 21H00 GMT. L'euro se reprenait aussi à 156,88 yens contre 156,51 yens la veille, et s'échangeait pour 1,0923 dollar contre 1,0906 dollar lundi. Le marché du pétrole était dans le vert: vers 06H00 GMT (08H00, heure de Bruxelles) le baril de WTI américain avançait de 0,86% à 69,97 dollars, et celui de Brent de la mer du Nord prenait 0,77% à 74,75 dollars. (Belga)