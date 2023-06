La Ville de Bruxelles annonce l'ouverture prochaine de ses Plaisirs d'Été

(Belga) La Ville de Bruxelles a annoncé lundi son nouvel événement estival, les Plaisirs d'Été. Un "jardin urbain" sera installé sur la place de Brouckère du 14 juillet au 6 août et accueillera entre autres des DJ sets, de la musique live, et des activités sportives. Une installation artistique à la scénographie soignée évoquant un jardin exotique occupera la place Fontainas durant la même période et diverses autres activités seront organisées dans la ville. L'entrée aux animations culturelles et sportives sera gratuite et des bars, barbecues et brunches seront également prévus pour contenter Bruxellois et touristes.