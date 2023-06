La Ville de Bruxelles investit massivement dans la rénovation des cours de récréation

La Ville de Bruxelles investit massivement dans la rénovation de ses cours de récréation depuis le début de la législature en 2018. Pas moins de 11,5 millions d'euros ont depuis lors été dévolus à ces espaces essentiels, tant dans l'enseignement fondamental que secondaire. Pour les échevines, les cours de récréation sont extrêmement importantes pour le développement des individus et sont traversées par de nombreux enjeux : lutte contre le harcèlement, verdurisation, égalité des genres, etc. "On voit que les filles sont isolées, qu'elles sont dans le contour de la cour mais pas au milieu", a expliqué Mme Mutyebele. Rénover ces espaces, c'est donc un moyen de créer un endroit, "où il n'y a pas d'espace prédéfini pour les filles parce qu'elles ne jouent pas au foot ou au basket", selon l'échevine. "C'est un lieu où les enfants peuvent apprendre à se connaître", résume-t-elle. "Il y a aussi une visée pédagogique à travers tout ça", a ajouté Mme Hariche en mentionnant les nouveaux espaces verts permettant d'initier les enfants au jardinage inclus dans le plan de réfection. Dans la cour de l'école maternelle "Les Magnolias", plusieurs zones ont été définies afin de délimiter les activités des enfants et d'encourager la participation de tous. Un espace vert a été installé, tout comme des brumisateurs. D'importants travaux ont été nécessaires, notamment pour la réfection du système d'égout, pour un coût de 645.0000 euros. (Belga)