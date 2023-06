Le sud des Etats-Unis sous une dangereuse vague de chaleur

Alors que l'été vient à peine de commencer, des millions d'Américains sont sous le coup d'alertes à la chaleur extrême, avec des températures dépassant souvent les 40°C. L'épisode touche également une partie du Nouveau-Mexique, de l'Arkansas, du Mississippi, de l'Alabama, et le nord de la Floride. A la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, une alerte à la chaleur a été émise de 10H00 à 20H00 locale. A Houston, la quatrième plus grande ville du pays avec 2,3 millions d'habitants, des centres de refroidissement ont été ouverts pour que les personnes fragiles puissent s'y réfugier. L'organisme en charge de la gestion de la majeure partie du réseau électrique au Texas, Ercot, a prévenu que la demande était plus forte en raison de la chaleur (par exemple pour faire fonctionner les systèmes de climatisation), mais a dit s'attendre à pouvoir faire face. Ces températures extrêmes durent déjà depuis des jours et devraient perdurer jusqu'au week-end. La petite ville texane de Del Rio, à la frontière avec le Mexique, a battu durant huit jours consécutifs son record de chaleur, atteignant environ 43°C dimanche, selon les services météo locaux. En fin de semaine dernière, dans le sud de l'Etat, le parc national de Big Bend a annoncé la mort de deux personnes parties randonner alors qu'il faisait 48°C. Un adolescent de 14 ans a perdu conscience et est décédé, ainsi que son père, victime d'un accident de voiture alors qu'il était parti chercher de l'aide. (Belga)