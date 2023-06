Les Belges à l'étranger - Maximiliano Caufriez définitivement transféré à Clermont par le Spartak Moscou

L'ancien international U21 avait quitté Saint-Trond à l'été 2021 pour la capitale russe. Il n'a disputé que 27 matches pour le Spartak, remportant la Coupe de Russie et disputant l'Europa League, avant d'être prêté pour la saison 2022-2023 à Clermont, qu'il rejoint définitivement. La saison dernière, il a porté le maillot clermontois à 27 reprises, inscrivant un but au cours d'un exercice réussi à la fin duquel le CF63 a terminé 8e de Ligue 1. Formé à Anderlecht et au Standard, notamment, Maximiliano Caufriez avait découvert le football professionnel à Beveren, pour qui il a joué 99 matches sur un peu plus de cinq saisons. (Belga)