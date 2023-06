Les pèlerins musulmans sur le Mont Arafat, étape phare du hajj

Dès l'aube, les fidèles musulmans ont afflué vers ce site religieux --où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier prêche, dans l'ouest de l'Arabie saoudite-- après avoir passé la nuit dans des tentes climatisées à Mina, une vallée entourée de montagnes rocheuses située à quelques kilomètres de La Mecque. Ils passent la journée à prier et réciter le Coran, sous une température avoisinant les 44 degrés, avant de dormir en plein air à Mouzdalifa, à mi-chemin entre Mina et le Mont Arafat. Le hajj, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, se déroule cette année en plein été, dans l'une des régions les plus chaudes au monde. Le hajj, qui consiste en une série de rites codifiés se déroulant sur plusieurs jours à La Mecque et dans ses environs, est l'un des cinq piliers de l'islam. Il doit être entrepris par tout musulman au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Les autorités saoudiennes ont levé cette année les limitations sur l'âge ou le nombre de participants imposées durant les trois années précédentes en raison de la pandémie de Covid-19. La riche monarchie pétrolière espère ainsi dépasser le nombre de 2,5 millions de visiteurs atteint en 2019, pour en faire le pèlerinage "le plus grand de l'Histoire". En 2020 et 2021, au plus fort de la pandémie, seuls quelques milliers de fidèles avaient été accueillis à La Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, avant que le quota ne soit relevé à 926.000 l'an passé. (Belga)