L'intercommunale IDEA se dote d'une nouvelle identité

(Belga) Les instances de l'IDEA, agence de Développement territorial du Cœur du Hainaut, ont présenté mardi à Mons la nouvelle identité de l'intercommunale née en 1956 et qui représente aujourd'hui 27 communes, quelque 60 Parcs d'Activité Economique (PAE) comprenant 1.100 entreprises et générant 25.500 emplois. Le nouveau logo "IDEA", lettres blanches sur fond orange, se conjuguera prochainement avec un site internet www.idea.be remodelé et une présence accrue sur les réseaux sociaux.