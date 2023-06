Meeting international de Liège - Thiam, Crestan, Laus et Carmoy en vedettes du 21e Meeting de Liège

La championne olympique et du monde en titre de l'heptathlon, Nafissatou Thiam, disputera, à Liège, le 100 mètres haies, face, notamment à Anne Zagré, ainsi que le concours de saut en longueur. Eliott Crestan, médaillé de bronze sur 800 mètres lors des derniers championnats d'Europe, tentera de battre le record de Belgique du 600 mètres détenu par Joeri Jansen dans le 600 mètres (1:15.35). Il sera notamment opposé au Kenyan Ferguson Rotich, médaillé d'argent sur 800 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo. Camille Laus tentera, elle aussi, de battre le record de Belgique du 600 mètres que détient toujours Sandra Stals, qui avait couru en 1:25.91 à Liège en 2002. Cynthia Bolingo évoluera quant à elle sur 400 mètres, distance sur laquelle on retrouvera, chez les hommes, Alexander Doom et Robin Vanderbemden, membres de l'équipe nationale de 4 x 400 mètres. En hauteur masculine, le jeune athlète carolo Thomas Carmoy sera opposé à deux anciens champions du monde, l'Ukrainien Bohdan Bondarenko et le Bahaméen Donald Thomas. A la perche, le Belge Ben Broeders retrouvera l'ancien champion du monde allemand Raphael Holzdeppe. Plusieurs autres athlètes belges seront présents au 21e Meeting International d'Athlétisme de la Province de Liège, notamment Rani Rosius sur 100 mètres, Nolan Vancauwemberghe et François Graillet sur 110 mètres haies, Pieter-Jan Hannes et Rémi Schyns sur 3.000 mètres steeple, Dries Van Nieuwenhove sur 400 mètres haies. Les organisateurs ont également annoncé que le Liégeois et athlète paralympique Roger Habsch partira favori dans le 100 mètres en fauteuil roulant. (Belga)