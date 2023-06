Météo - Un ciel couvert mais un temps qui devrait rester sec

Une fine pluie n'est pas exclue à l'est du pays dans l'après-midi. Les maxima varieront entre 18 degrés en haute Ardenne, 20 degrés en bord de mer et 22 ou 23 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest. Dans la nuit de mardi à mercredi, quelques faibles pluies seront possibles principalement sur la partie orientale du pays. Les minima varieront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 17 degrés en bord de mer. Mercredi matin, les nuages pourront être plus nombreux du nord à l'est avec un risque de faibles pluies. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec de possibles éclaircies. Les maxima seront compris entre 20 degrés sur les sommets ardennais à 24 degrés dans le centre. Vent faible à modéré. Une météo plus orageuse est annoncée pour jeudi. (Belga)