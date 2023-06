Météo - Un ciel nuageux mais généralement sec mardi

La nuit prochaine, la nébulosité deviendra assez abondante et quelques faibles pluies pourront faire leur apparition, surtout sur le nord du pays. Les minima varieront entre 11°C en haute Ardenne et 17°C en bord de mer. Le vent modéré d'ouest reviendra au sud-ouest et faiblira dans l'intérieur du pays. Mercredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec par endroits quelques faibles pluies, surtout sur le nord du pays. Les éclaircies devraient revenir en fin d'après-midi. Les maxima varieront entre 20°C en haute Ardenne, 22°C en bord de mer et 23 à 25°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à généralement modéré d'ouest à sud-ouest. Jeudi, le ciel se couvrira et des pluies plus importantes traverseront notre pays avec un risque d'averses orageuses. Les maxima varieront entre 19 et 25°C avec un vent faible à modéré de sud à sud-ouest, virant ensuite au nord-ouest. Vendredi matin, le soleil sera présent sur l'ouest et le centre du pays, mais des averses concerneront encore les provinces de l'est. En cours de journée, les pluies s'évacueront vers l'Allemagne et les périodes ensoleillées s'étendront à toutes les régions. Les maxima varieront entre 16 et 23°C. Le vent modéré de nord à nord-ouest deviendra faible à modéré d'ouest à sud-ouest. Samedi, une nouvelle zone de pluie devrait traverser notre pays du littoral vers l'Ardenne. Les maxima varieront entre 16 et 21°C. (Belga)