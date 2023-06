Nouveau le 1er juillet - Augmentation de la pension minimum et de toute une série d'allocations

Ainsi, les montants de base du revenu d'intégration, de la Grapa (garantie de revenus aux personnes âgées), une allocation destinée aux plus de 65 ans dans le besoin, et de l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes en situation de handicap (ARR) seront majorés de 2%. La pension minimum sera également en hausse au 1er juillet, de +2%, a indiqué le cabinet de la ministre Karine Lalieux. Cela correspond à une augmentation de 32,74 euros bruts par mois pour un isolé et de 40,91 euros pour une pension ménage. Plus spécifiquement, les pensions d'invalidité des ouvriers mineurs augmenteront de 2,5%. Les chômeurs complets verront aussi leurs allocations minimales augmenter: de 1,3% (quelle que soit la situation familiale), soit une augmentation de 21,45 euros bruts par mois pour les chefs de ménage et de 17,38 euros pour les isolés, selon des calculs de la CSC. Les allocations minimums pour chômage temporaire seront quant à elles majorées de 3,5%. Les allocations pour le congé parental vont aussi augmenter: ainsi les parents isolés qui prennent soin d'un enfant verront leurs indemnités augmenter de 1,2%, tout comme ceux qui bénéficient d'un crédit-temps 1/5e pour soins à un enfant. Les allocations minimums dans le cadre des accidents de travail et maladies professionnelles vont, elles, croître de 2%. Enfin, les minima de l'assurance maladie et invalidité (AMI) seront augmentés comme suit: +2,5% pour les travailleurs réguliers chefs de ménage et + 2% pour toutes les autres catégories (isolés, travailleurs réguliers cohabitants, travailleurs irréguliers). (Belga)