Nouveau le 1er juillet - Lancement d'un mécanisme de contrôle des investissements étrangers

(Belga) Dès ce 1er juillet, un Comité de filtrage interfédéral (CFI), visant à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers, sera opérationnel. Il aura pour mission principale d'analyser les investissements directs étrangers et d'évaluer s'ils présentent des risques potentiels pour la sécurité nationale et les intérêts stratégiques du pays. Il pourra ainsi identifier les menaces potentielles et prendre des mesures préventives pour protéger les secteurs nationaux sensibles (infrastructures critiques, technologie de pointe, matières premières, énergie et défense).