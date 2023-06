Nouveau le 1er juillet - Les cartes Maestro disparaîtront progressivement

Maestro, dont la marque a été créée en 1991, a été développée pour les magasins physiques et n'est pas conçue pour l'ère numérique. L'entreprise émettrice Mastercard a donc décidé de remplacer toutes les cartes Maestro en Europe par une nouvelle, la Debit Mastercard, offrant plus de facilités de paiement en ligne. Elle sera également plus largement acceptée à l'étranger alors que Maestro était à peine présente hors du Vieux Continent. L'acceptation de la nouvelle carte est deux fois plus large que celle des cartes Maestro, atteignant plus de 100 millions de points de vente dans le monde, à la fois en ligne et dans les magasins physiques, selon l'entreprise. Dès le 1er juillet, les nouvelles cartes de débit Mastercard et les cartes à renouveler ou remplacer seront des Debit Mastercard. Pour les cartes Maestro existantes et toujours valides, le changement sera graduel et prendra 5 ans maximum, soit le cycle de vie d'une carte de débit. Les cartes des clients des principales banques belges (Argenta, Banque van Breda, Beobank, Belfius, BNPP Fortis, ING, KBC-CBC, Santander Consumer Finance, Nagelmackers...) seront progressivement remplacées. D'autres banques, travaillant notamment avec Visa, concurrent de Mastercard, ne sont pas concernées. Mastercard procède à ce changement également ailleurs en Europe où sa marque Maestro était présente, comme l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse... Au total, 100 millions de cartes doivent encore être remplacées. (Belga)