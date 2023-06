Nouveau le 1er juillet - Les traitements antibiotiques et les chimiothérapies bientôt possibles à domicile

Les soins pourront être dispensés chez les patients mais également dans les maisons de repos, les lieux de convalescence ou les établissements pour personnes handicapées. Concrètement, deux formes de traitement seront accessibles: les chimiothérapies et les traitements antibiotiques de longue durée par intraveineuse. Dès que le traitement aura été administré deux fois à l'hôpital, les patients pourront choisir de poursuivre ce traitement à domicile, avec l'accord du médecin traitant-spécialiste et en étroite concertation avec le médecin généraliste. L'équipe soignante de l'hôpital coordonnera l'hospitalisation à domicile. Le nombre de personnes concernées par cette mesure est estimé à 2.603 pour la chimiothérapie et à 918 pour le traitement antibiotique, d'après les statistiques transmises par le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. (Belga)