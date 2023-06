Nouveau le 1er juillet - Proximus augmente à nouveau ses tarifs

Concrètement, les packs Flex comprenant un abonnement TV coûteront trois euros supplémentaires par mois, soit une hausse de 4% en moyenne, en fonction de la composition. Les offres "Internet Maxi" et "Internet Maxi Fiber" coûteront, quant à elles, un euro de plus par mois, soit une augmentation de 2% . Côté mobile, les abonnements "Mobilus M" et "Mobilus Maxi" subiront des augmentations respectives de trois et cinq euros. Celles-ci s'accompagneront toutefois d'une hausse du volume de data. Si l'abonnement est compris dans un pack, le prix ne changera pas. Enfin, en ce qui concerne la téléphonie fixe, la formule "Free Calls National" coûtera un euro de plus, tandis que les communications passeront de 88 centimes à 1 euro la semaine en journée (entre 08h00 et 17h00). (Belga)