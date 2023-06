Peter De Vleeschauwer : les méthodes d'enquête particulières expliquées régulièrement

Peter De Vleeschauwer avait disparu le 14 novembre 1996. Le corps de l'homme avait été retrouvé plus d'un mois plus tard, le 26 décembre dans l'Escaut à Hamme. Il avait été tué d'une balle dans la nuque. Le crime n'a jamais été élucidé et l'enquête est toujours en cours. Selon les proches de la victime, les responsables doivent être recherchés au sein de la gendarmerie de l'époque. En mai 2009, la chambre des mises en accusation de Gand a retiré l'enquête au parquet de Termonde et a désigné un juge d'instruction suppléant. La famille espérait une avancée, mais celle-ci n'a pas eu lieu, et le suppléant a depuis pris sa retraite. Chris De Vleeschauwer et son avocat Walter Van Steenbrugge espéraient que l'enquête sur l'assassinat soit arrêtée et que le dossier soit rendu public, afin de mettre en lumière les éventuelles erreurs commises. Un contrôle des méthodes particulières de recherche utilisées dans le cadre de l'enquête sur a eu lieu le 26 juin devant la chambre des mises en accusation de Gand et a ouvert la voie au règlement de l'affaire et à la clôture de l'enquête. On ne sait pas encore quand le règlement judiciaire aura lieu. (Belga)