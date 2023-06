Sierra Leone: le président sortant Julius Maada Bio réélu pour un deuxième mandat

"En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je certifie par la présente que Julius Maada Bio est élu président lors de l'élection du 24 juin 2023", a déclaré sous les applaudissements Mohamed Kenewui Konneh lors d'une conférence de presse à Freetown. Le principal adversaire de M. Bio, Samura Kamara, arrive en deuxième position avec 41,16% des voix, selon les résultats définitifs de l'autorité électorale des élections. La veille, des résultats partiels donnant le président sortant à plus de 55% des voix avaient été rejetés par l'opposition qui fustigeait le manque d'inclusivité, de transparence et de responsabilité de la commission électorale. L'élection s'est déroulée globalement dans le calme, même si certains incidents violents ont été signalés pendant le vote et lors de la clôture et du dépouillement. Dimanche soir, une femme a été tuée au siège de l'opposition pendant que les forces de sécurité cherchaient à disperser la foule rassemblée. Quelque 3,4 millions de personnes étaient appelées samedi à choisir entre 13 candidats pour la présidentielle, un scrutin aux allures de revanche de 2018 entre M. Bio, ancien militaire à la retraite de 59 ans qui briguait un second mandat, et M. Kamura, technocrate de 72 ans. (Belga)