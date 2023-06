TC Dinant - Jusqu'à cinq ans de prison pour trois cultures et une tentative de culture de cannabis

Des préventions de tentative de culture de cannabis à Dinant et de soustraction frauduleuse d'électricité étaient aussi reprochées à l'encontre de certains des prévenus. Enfin, un douzième prévenu a été acquitté. L'enquête a débuté sur base d'informations policières selon lesquelles un des prévenus était actif dans l'installation et la culture de cannabis en Belgique. Il était notamment chargé de la prospection de lieux à louer pouvant accueillir ces cultures et était chargé de superviser les installations. Son numéro de téléphone a été mis sur écoute et des observations mises en place. Deux perquisitions programmées à la mi-mai 2019 ont eu lieu à Dinant et Morlanwelz. Cinq personnes ont été interpellées à Dinant où l'installation du matériel de culture était en cours. À Morlanwelz, 55 plants de cannabis ont été retrouvés dans trois chambres de culture. À Liège, le bâtiment qui accueillait la culture a par ailleurs été victime d'un incendie. La culture de cannabis d'Anvers a par ailleurs été découverte à la suite d'irrégularités constatées au niveau de la consommation d'électricité d'un hangar. 2.376 plants de cannabis ont été découverts dans le cadre d'une perquisition en flagrant délit. Des peines de 5 ans, 4 ans, 3 ans et 2 ans (3) ont été prononcées à l'encontre des prévenus faisant défaut. Les autres prévenus ont écopé de 3 ans avec sursis (3), 2 ans avec sursis et 250h de travail. (Belga)