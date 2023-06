Un bâtiment inhabitable à Evere à la suite d'un incendie

"Il s'agissait d'un feu en façade arrière, qui a démarré au niveau d'une terrasse en bois, avec propagation vers les autres terrasses, vers la toiture plate et vers l'intérieur des appartements", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Tous les habitants avaient évacué les lieux avant notre arrivée sur place", a-t-il précisé. "Les impétrants ont été coupés et tout le bâtiment est déclaré inhabitable", a poursuivi le porte-parole. "Quant au déblai, il sera de longue durée. Il reste encore quelques fumerolles au niveau de la toiture". Les habitants vont être pris en charge par la zone de police Bruxelles-Nord et les services communaux d'Evere. Concernant l'origine du sinistre, il reste à déterminer. Les pompiers sont intervenus avec un véhicule de commandement, trois autopompes, deux auto-échelles, deux équipes SMUR, trois ambulances, un véhicule de décontamination et une "support car". Ils ont été aidés dans leur tâche, notamment pour l'évacuation et l'établissement d'un périmètre de sécurité, par les policiers de la zone de police Bruxelles-Nord. (Belga)