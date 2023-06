Une villa de vacances non autorisée à Lommel doit être détruite dans les dix mois

Si Peter Gillis ou Oostappen ne démolissent pas la propriété dans les temps, la commune de Lommel ou l'inspecteur à l'urbanisme peuvent prendre les choses en main, mais les coûts seront alors récupérés auprès d'eux. C'est ce qu'a décidé mardi le juge pénal de Hasselt. La villa en question, construite entre le 1er mai et le 1er août 2019 avec une dimension totale d'environ 15 mètres sur 16,5 mètres et d'une hauteur de 7,5 mètres au faîtage, pouvait accueillir 16 personnes. L'objectif était de réaliser un hébergement de groupe, comme 15 autres habitations étaient prévues à côté de la maison témoin. Un grand projet qui a été abandonné depuis. L'entrepreneur néerlandais affirme avoir eu la confiance d'un architecte qui siégeait également au collège échevinal de Lommel. Selon le tribunal de Hasselt, M. Gillis savait que la villa devait être régularisée avant le début des travaux de construction. Peter Gillis et le domaine de vacances avaient demandé une suspension, mais le tribunal a jugé cette décision inacceptable vu la gravité des faits. "Ils ont commencé à construire l'habitation, alors qu'ils savaient que ce n'était pas légal. Au cours du processus, au moins trois arbres ont également été abattus", a notamment expliqué le juge. (Belga)