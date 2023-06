Voitures électriques: Stellantis développe sa marque de recharge

Le groupe aux 14 marques (Peugeot, Fiat, Jeep) va lancer sa marque "Free2Move Charge" en Amérique du Nord peu avant de l'étendre en Europe et espère ainsi "retirer les barrières" à la mobilité électrique, dont notamment "l'anxiété" de pouvoir recharger, selon un communiqué. Free2Move Charge proposera aux entreprises et aux particuliers, clients ou non des marques du groupe, d'installer des bornes à domicile, où la majorité des recharges a eu lieu actuellement, et bientôt des systèmes permettant d'alimenter un bâtiment avec la batterie de la voiture (V2G). "Free2move Charge GO" proposera également l'accès à un réseau de bornes publiques, avec des systèmes de réservation et des programmes de fidélité, à travers des partenaires, promettant, par exemple, un accès à la quasi-totalité des plus de 500.000 bornes européennes -- soit une offre similaire à celle du concurrent Volkswagen avec son application "We Charge". Cette structure va "soutenir Stellantis dans sa forte stratégie d'électrification et devenir une extension naturelle des marques du groupe", a souligné dans un communiqué Ricardo Stamatti, vice-président de Stellantis. "Ce sera la marque pour l'intégralité de notre écosystème de recharge et d'énergie", a-t-il détaillé lors d'une conférence téléphonique. En Europe, les services seront proposés dans "onze pays" d'ici "la fin de l'année", a détaillé Magdalena Malgorzata Jablonska, responsable commerciale de la branche "Recharge et Energie" de Stellantis. (Belga)