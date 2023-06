Wimbledon - BELGA CORRECTION - Onclin: "Un plaisir d'être ici, avec tout le monde en blanc"

"J'ai mis un peu de temps à me régler au retour, mais dès que j'ai réussi à breaker, je me suis libéré et j'ai très bien joué", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "Je suis vraiment content. Mon service a bien fonctionné également, alors que ce n'est pas ma plus grande arme, et j'ai pu être assez offensif avec mon coup droit. Tout cela m'a bien aidé à le garder la tête sous l'eau après avoir pris l'avantage. C'est positif pour la suite." Au deuxième des trois tours qualificatifs, mercredi, Gauthier Onclin sera opposé à l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 169), 28 ans, qui a éliminé pour sa part l'Italien Luciano Darderi (ATP 224), 21 ans, 5-7, 6-1, 6-1. "C'est un réel plaisir d'être ici, même si comparé à Roland Garros, les qualifs ne se déroulent pas sur le site du tournoi. Tout le monde joue en blanc et il règne une chouette ambiance. C'est un peu le mythe de Wimbledon. Je ne sais pas si je pourrai me qualifier. C'est difficile à quantifier, car les matches vont devenir de plus en plus compliqués. Il faudra que toutes les pièces du puzzle s'imbriquent", a poursuivi le Liégeois, qui n'a que peu d'expérience sur le gazon. "Mais je me sens bien. Je suis positif. Marterer a été dans le Top 100. Il est gaucher et assez puissant. Bref, ce sera un gros match et un beau défi." (Belga)