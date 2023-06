Wimbledon - Marie Benoît, après sa défaite 6-4, 6-0 : "Une prestation un peu incompréhensible"

"Mon sentiment sur ce match n'est clairement pas bon. C'est une mauvaise prestation", a-t-elle confié de manière très cash à Belga, après sa défaite. "À chaud, après le match, c'est un peu compliqué d'analyser. C'est d'ailleurs une prestation un peu incompréhensible, mais il y a certaines choses qui ont coincé durant le match, notamment mon service. Ce sera à analyser et à corriger. Quoiqu'il arrive, il faut accepter et continuer à travailler." Ce n'était que la deuxième fois de sa carrière que Marie Benoît disputait les qualifications de Wimbledon, après une première en 2021. Il n'empêche, elle espérait une autre issue. "Je m'attendais à autre chose réellement, surtout vu les entraînements qui ont précédés le match", a-t-elle poursuivi. "Un Grand Chelem reste un des plus beaux événements, mais il a encore plus de saveur lorsque les résultats suivent. L'objectif, désormais, va être de retrouver un rythme, un niveau de jeu et une attitude que je suis capable d'avoir afin de rebondir. Mon prochain tournoi sera l'ITF W25 de Stuttgart." Darja Semenistaja affrontera au tour suivant la Russe Vera Zvonareva (WTA 788), 38 ans, finaliste à Wimbledon en 2010. (Belga)