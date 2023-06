Wimbledon - Minnen s'est "montrée très solide mentalement" contre Bouchard, finaliste en 2014

"Je pense que j'ai disputé un très bon match", a-t-elle indiqué à Belga après sa victoire. "Ce n'a pas été trop difficile de faire abstraction du fait que je jouais contre une ancienne finaliste du tournoi, car cela remonte à quelques années. Je savais toutefois qu'elle avait les capacités pour bien jouer sur gazon. Ce furent deux sets très accrochés, mais dans les moments importants, je me suis montrée très solide mentalement. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence." C'est la troisième fois que Greet Minnen doit passer par les qualifications pour figurer dans le tableau final de Wimbledon, où elle avait battu Garbine Muguruza, N.10 mondiale et lauréate en 2017, l'an dernier au premier tour. Elle rencontrera désormais l'Américaine Robin Montgomery (WTA 147), 18 ans, victorieuse 6-4, 6-2 de Magali Kempen (WTA 200), 25 ans. "Je suis encore loin d'une place dans le tableau final", a-t-elle poursuivi. "L'attention doit surtout se porter sur la manière dont je veux jouer, plus que sur le résultat. Je n'ai encore jamais rencontré Montgomery. Je sais toutefois que c'est une jeune joueuse prometteuse (NdlR : elle a remporté l'US Open chez les juniores en 2021), qui peut bien jouer sur gazon. Ce sera donc un défi." (Belga)