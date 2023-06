WTA - Les joueuses vont gagner autant que les messieurs dans les grands tournois communs en 2027

Les tournois Masters de Rome (2023), Madrid et Pékin (2024) et Cincinnati et Toronto/Montréal (2025) se joueront désormais sur deux semaines comme c'est déjà le cas de ceux d'Indian Wells et Miami. Les tournois 500, joués tant par les hommes que les femmes, auront aussi une dotation équivalente en 2027, précise la WTA dans la présentation de son plan stratégique qui vise à développer le tennis féminin. À partir de 2033, les tournois WTA 1000 et WTA 500 joués sans épreuve masculine parallèle et en une seule semaine, devront aussi s'aligner sur les rémunérations masculines. Les tournois WTA 250 auront dans ce nouveau schéma un caractère plus local et verront leur prize-money augmenter d'un tiers d'ici à 2033. Le nombre des tournois WTA 125 va augmenter jusqu'à 40 dans les prochaines années. Le classement WTA va désormais tenir compte des 18 meilleurs résultats en tournoi (plus éventuellement le Masters) au lieu des seize meilleurs, et des douze meilleurs pour le classement en double, au lieu de onze actuellement. (Belga)