24 Heures de Spa - Septante voitures engagées pour la 75e édition des 24 Heures de Spa

Les 24 Heures de Spa sont la troisième manche du GT World Challenge Europe Endurance, un championnat exclusivement réservé aux voitures de la catégorie GT3. Avec la présence de Mercedes, Audi, BMW, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin et McLaren, ce sont huit constructeurs qui sont représentés dans les Ardennes. Les six premiers cités apportent d'ailleurs un soutien officiel à certaines équipes dans l'espoir d'accrocher cette 75e édition et succéder ainsi à Mercedes, vainqueur en 2022 avec le Suisse Rafaelle Marciello, le Français Jules Gounon et l'Espagnol Dani Juncadella. Marciello et Gounon défendront d'ailleurs leur titre ensemble, mais en étant cette fois accompagné par le Russe, qui roule sous bannière neutre, Timur Boguslavskiy. Les trois pilotes sortent d'une victoire aux 1.000 km du Paul Ricard, en France, dernière course du championnat. Si les hostilités ont débuté ce mardi avec le Bronze Test (séance d'essais libres réservées aux gentlemen drivers), le premier temps fort aura lieu ce mercredi soir avec la parade dans le centre-ville de Spa, que les voitures rejoindront par la route, à partir de 18h00. Ce jeudi, deux séances libres auront lieu à 11h20 et 18h10 avant les qualifications entre 21h20 et 22h41. Chaque pilote aura droit à une séance de 15 minutes et c'est la moyenne qui déterminera le classement. L'objectif sera de se mettre dans les 20 premiers pour disputer la Super Pole le vendredi à 15h35. Enfin, le départ sera donné samedi sur le coup de 16h30. (Belga)