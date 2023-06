Accusation de terrorisme: l'Iran poursuit le Canada devant la CIJ

Téhéran accuse le Canada de "violations présumées de son immunité" à travers une série de mesures légales, politiques et diplomatiques issues d'une liste de 2012, explique la plus haute juridiction de l'ONU dans un communiqué. "Le Canada a adopté et mis en œuvre une série de mesures d'ordre législatif, exécutif et judiciaire contre l'Iran et ses biens en violation de ses obligations internationales", selon la plainte présentée par Téhéran. "L'Iran demande respectueusement à la Cour d'arrêter et de déclarer qu'en ne respectant pas l'immunité et les biens de l'Iran, le Canada a violé ses obligations internationales envers l'Iran", ajoute le texte. Le Canada n'avait pas réagi dans l'immédiat. (Belga)