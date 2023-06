Accusé d'agression sexuelle, un candidat renonce à la course à la mairie de Londres

Démentant "catégoriquement" les accusations portées contre lui, Daniel Korski a annoncé "le cœur lourd" sa décision de se retirer de la course à l'investiture des conservateurs pour prétendre tenter de ravir la mairie de Londres au travailliste Sadiq Khan. À la tête de la capitale britannique depuis 2016, ce dernier tentera lors des élections de mai 2024 de décrocher un troisième mandat. Daisy Goodwin, productrice de télévision et écrivaine, a accusé Daniel Korski, ancien conseiller spécial du Premier ministre David Cameron, de lui avoir touché la poitrine il y a 10 ans lors d'une réunion à Downing Street. "La pression sur ma famille à cause de cette accusation fausse et non-prouvée et l'impossibilité de faire entendre mon message du 'rêve londonien' fait qu'il est impossible pour ma campagne de continuer", a-t-il déclaré dans un communiqué sur Twitter. Daisy Goodwin a, de son côté, affirmé avoir été contactée par d'autres femmes avec "des histoires très intéressantes" qui la confortent dans sa démarche. La politique britannique a été secouée ces derniers mois par une succession d'affaires d'agressions sexuelles, et de plaintes contre des députés. (Belga)